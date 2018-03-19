الأمم المتحدة تزيل أكثر من 27 ألف لغم من الموصل العراقية

ازالت فرق الأمم المتحدة المنتشرة بالموصل العراقية أكثر من 27 ألف لغم زرعها مسلحو داعش خلال سيطرتهم على المدينة .

وقال مدير برنامج الأمم المتحدة لإزالة الألغام، بير لودهامر، امس، أن الفرق المنتشرة في أنحاء متفرقة من المدينة وأقضيتها.

تمكنت إلى حد الآن من إزالة أكثر من 27 ألف لغم قام مسلحو تنظيم داعش بزرعها خلال سيطرتهم على المدينة.

أو إبان مواجهتهم للقوات النظامية أو عند خروجهم منها.

ووصف المسؤول الأممي هذا العدد الكبير من الألغام بـالعبقرية الشريرة.

موضحا أنه لم يضع أي احد كل هذه المتفجرات في مكان قبل مغادرته أي مكان كان قد شهد حربا.

مشيرا إلى أن فرق البحث ورفع الألغام عثرت على المئات من مصانع المتفجرات في الموصل.

مؤكدا أن ما قام به التنظيم يفوق بكثير ما شاهده خلال ثلاثين عاما من العمل في هذا المجال.