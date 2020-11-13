الأمم المتحدة تصدر بيانا حول الإنتهاكات الخطيرة لوقف اطلاق النار بمنطقة الكركرات بالصحراء الغربية

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه البالغ إزاء العواقب المحتملة للتطورات الأخيرة التي حدتث بمنطقة الكركرات في الصحراء الغربية.

وجاء في بيان الامين العام للأمم المتحدة تلاه المتحدث الرسمي بإسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك بالنيابة مايلي:

في الأيام الأخيرة شاركت الأمم المتحدة بما في ذلك الأمين العام في مبادرات متعددة لتجنب تصعيد الوضع في القطاع العازل في منطقة الكركرات والتحذير من انتهاكات وقف إطلاق النار والعواقب الوخيمة لأي تغييرات إلى الوضع الراهن.

ويأسف الأمين العام لأن هذه الجهود باءت بالفشل ويعرب عن قلقه البالغ إزاء العواقب المحتملة للتطورات الأخيرة.

ويظل الأمين العام ملتزما ببذل قصارى جهده لتلافي انهيار وقف إطلاق النار الساري منذ 6 سبتمبر 1991 وهو مصمم على بذل كل ما في وسعه لإزالة جميع العقبات التي تعترض استئناف العملية السياسية.

وتلتزم بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية بمواصلة تنفيذ ولايتها ويدعو الأمين العام الأطراف إلى توفير حرية الحركة الكاملة للبعثة وفقا لولايتها.