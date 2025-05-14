الأمن الفرنسي يُداهم منزل ومقر عمل الصحافي والكاتب الفرنسي “بيار جوفانوفيتش”

داهم الأمن الفرنسي منزل ومقر عمل الصحافي والكاتب الفرنسي بيار جوفانوفيتش.

المداهمة تمت على الواحدة ليلا ونفذتها مصالح أمنية مختلفة منها فرقة مختصة في مكافحة الإرهاب وتحرير الرهائن. حيث زعمت مصالح الأمن الفرنسية خلال المداهمة أنها تحاول حماية الكاتب الصحافي من الانتحار.

الكاتب والصحافي الفرنسي إعتبر المداهمة محاولة تخويف وترهيب لمنع صدور كتابه الجديد. مضيفا أن الأمن الفرنسي داهم أيضا دار نشر يمتلكها وقام بتفتيشها. خاصة وأن الأمن الفرنسي تنقل إلى دار النشر بعدما لم يعثر على النص الأصلي للكتاب المنتظر في منزله.

واتهم الصحافي جوفانوفيتش مسؤولين في قصر الرئاسة الفرنسي بإعطاء أوامر لقوات مكافحة الإرهاب بتنفيذ المداهمة.

للإشارة، فإن الكتاب الجديد المرتقب لبيار جوفانوفيتش يحمل عنوان “2008”. ويتحدث عما وصفه بمؤامرة الأزمة المالية العالمية عام 2008. حيث قال الصحافي جوفانوفيتش إن الكتاب المنتظر يتحدث عن أكبر عملية سرقة مالية. وسيزعج كثيرا ماكرون الذي كان عام 2008 يعمل مصرفيا لدى آل روتشيلد.