الأمن الوطني يحل 111 قضية بتقنية “أفيس”

تمكنت مصالح الشرطة القضائية في شهر أفريل المنصرم من حل 111 قضية تتعلق بالمساس بالأشخاص والممتلكات مع تحديد هوية المشتبه فيهم،

وهذا باستعمال تقنية النظام الآلي للتعرف على البصمات المعروف اختصارا بـ(AFIS)، حسب ما أفاد به بيان المديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان لها أنه ومن بين القضايا التي وجدت طريقها إلى الحل،

بفضل اعتماد مصالح الأمن الوطني المختصة على آخر التقنيات المتوصل إليها في مجال البحث والتحري الجنائي،

بالإضافة الى المعدات والأجهزة المخبرية الدقيقة التي أضحت اليوم في متناول هذا الجهاز،

12 قضية على مستوى المصلحة المركزية لتحقيق الشخصية، و99 قضية على مستوى المحطات المحلية لأمن الولايات الـ48.