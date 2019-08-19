عاجل

الأمن الوطني يسطر برنامج إحياءً لليوم الوطني للمجاهد

الوطني
  • -
  • 0
الأمن الوطني يسطر برنامج إحياءً لليوم الوطني للمجاهد
بقلم أسماء.ع

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، عن تسطير برنامج ثري ومتنوع، بمختلف الولايات، إحياءً للذكرى المزدوجة لليوم الوطني للمجاهد.

ويتضمن برنامج الذكرى المصادفة لـ20 أوت، تنظيم محاضرات وندوات تاريخية للوقوف على الذكرى المجيدة يشرف عليها مجاهدون،وأساتذة وإطارات من الأمن.

وسيتم إقامة معارض للصور وبث الأناشيد الوطنية وتنظيم عديد الأنشطة الرياضية الجوارية والفكرية على مستوى كافة مصالح الأمن الوطني.

بالإضافة إلى مشاركة لسلطات المحلية والأسرة الثورية، مختلف الاحتفالات المنظمة بالمناسبة.

#المديرية_العامة_للأمن_الوطني تحيي الذكرى المزدوجة لـ #20_أوتوتسطر برنامجا ثريا بالمناسبةإحياءً للذكرى المزدوجة لـ…

Publiée par ‎المديرية العامة للأمن الوطني‎ sur Lundi 19 août 2019


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=690322

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com