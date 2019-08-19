الأمن الوطني يسطر برنامج إحياءً لليوم الوطني للمجاهد

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، عن تسطير برنامج ثري ومتنوع، بمختلف الولايات، إحياءً للذكرى المزدوجة لليوم الوطني للمجاهد.

ويتضمن برنامج الذكرى المصادفة لـ20 أوت، تنظيم محاضرات وندوات تاريخية للوقوف على الذكرى المجيدة يشرف عليها مجاهدون،وأساتذة وإطارات من الأمن.

وسيتم إقامة معارض للصور وبث الأناشيد الوطنية وتنظيم عديد الأنشطة الرياضية الجوارية والفكرية على مستوى كافة مصالح الأمن الوطني.

بالإضافة إلى مشاركة لسلطات المحلية والأسرة الثورية، مختلف الاحتفالات المنظمة بالمناسبة.