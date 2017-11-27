سخر أمن ولاية الجزائر فرقتي “الأنياب”، و”تفكيك المتفجرات”، إضافة لعدد معتبر من عناصره لتأمين مباراة الداربي المرتقبة غدا الثلاثاء بـ”5جويلية”.

وجاء في بيان للأمن الوطني:”سخرنا تعداد معتبرا من مختلف الرتب والتخصصات داخل وخارج الملعب لتوفير الأمن قبل، أثناء وبعد المباراة”

وأضاف البيان: “العناصر المسخرة لهذا العرس الكروي، سيتواجدون بمختلف أرجاء الملعب لتوفير الأمن”

“سيتم استخدام فرقتي “الأنياب”، و”تفكيك المتفجرات” لتفادي إدخال كل ما قد يعكر السير الحسن للمقابلة كالألعاب النارية، المخدرات والأسلحة البيضاء”

كما أكدت مصالح أمن العاصمة تخصيص وسائل تقنية لمراقبة وتفتيش المركبات وكذا المناصرين.

