الأمن يُوقف اللاعب بن تيبة زناتي متلبسا بحيازة “الكوكايين”

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الأمن يُوقف اللاعب بن تيبة زناتي متلبسا بحيازة “الكوكايين”
بقلم يونس رزيق

أوقفت عناصر الأمن، صبيحة اليوم الجمعة، على لاعب مولودية بجاية بن تيبة زناتي، وهو يحوز على كمية معتبرة من الكوكايين.


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