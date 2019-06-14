الأمن يُوقف اللاعب بن تيبة زناتي متلبسا بحيازة “الكوكايين”
أوقفت عناصر الأمن، صبيحة اليوم الجمعة، على لاعب مولودية بجاية بن تيبة زناتي، وهو يحوز على كمية معتبرة من الكوكايين.
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