الأمير القطري يعزي تبون في وفاة الفريق أحمد ڤايد صالح

بعث الأمير القطري، تميم بن حمد آل ثاني، ببرقية تعزية إلى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، بعد وفاة الفريق أحمد قايد صالح، أمس الإثنين.

كما بعث نائب الأمير عبد الله حمد آل ثاني، برقية تعزية لتبون في وفاة الفريق، حسب قناة العالم.

وبدوره، بعث رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية القطري، عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، برقية تعزية لتبون في وفاة قايد صالح.

ويصل مساء اليوم الثلاثاء إلى الجزائر، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة قطر، الدكتور خالد بن محمد العطية.

وسيؤدي الدكتور خالد بن محمد العطية، واجب العزاء، ويحضر مراسيم تشييع جثمان الفقيد الفريق أحمد قايد صالح.

وتوفي صبيحة أمس الإثنين، نائب وزير الدفاع الوطني، الفريق أحمد قايد صالح، عن عمر ناهز الـ80 سنة، إثر تعرضه لأزمة قلبية.