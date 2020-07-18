الأمين العام للفاف: “لا يمكن أن نطالب أندية الجنوب بانتظار عام آخر”

الرياضة
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الأمين العام للفاف: “لا يمكن أن نطالب أندية الجنوب بانتظار عام آخر”
بقلم يونس رزيق

أكد الأمين العام للإتحاد الجزائري لكرة القدم، محمد ساعد، على ضرورة تطبيق نظام المنافسة الجديد بداية من الموسم المقبل.

ونزل محمد ساعد ضيفا على التلفزيون الجزائري أمس الجمعة في برنامج “الشوط الثالث”، أين تحدث عن قرارات المكتب الفيدرالي.
وقال: “للأسف نحن نركز دائما على الشمال والعاصمة، لكن الجزائر كبيرة ولا يجب أن ننسى أننا صوتنا السنة الماضية على نظام منافسة يعطي نفس الحظوظ لفرق الجنوب وفرق الشمال، لذلك لا يمكننا أن نطالبه بانتظار عام آخر، بالنسبة لي الجزائر ليست العاصمة والشمال فقط.. الجزائر كبيرة”.


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