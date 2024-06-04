الأمين العام للأفلان ينصب 8 رؤساء للجان الانتقالية للمحافظات

أشرف الأمين العام لحزب حبهة التحرير الوطني عبد الكريم بن مبارك، على تنصيب ثمان رؤساء للجان الانتقالية المحافظات.

وتأتي هذه العملية استكمالا لعملية التنصيبات التي باشرتها القيادة السياسية للحزب، بهدف ضخ دماء جديدة استعداد للاستحقاقات المقبلة.

وحسب بيان الأفلان، فقد حضر عملية التنصيب محمد كناي عضو المكتب السياسي مكلف بالتنظيم والإدارة والمالية، وبن علية بلحواجب، عضو المكتب السياسي مكلف بالمنتخبين وممتلكات الحزب، ومفيدة ذياب، عضو المكتب السياسي مكلفة بالتربية والثقافة، وسمير بوحجة، عضو المكتب السياسي مكلف بالشباب الطلبة

كما حضر اللقاء أيضا، بشير داود مدير ديوان الحزب والأخت زرفة زراد مستشارة الأمين العام مكلفة بالتحاليل السياسية والوطنية والدولية.

وأكد الأمين العام للحزب عبد الكريم بن مبارك، أن العملية أعقبت عمليات الاشراف والتقارير التي وردت الى القيادة حول وضعية المحافظات، مشيرا أن العملية جرت وفق مقاييس محددة بهدف تعزيز مكانة الحزب على مستوى القاعدة.

كما شدد الأمين العام للحزب، على ضرورة التجند من أجل إنجاح الرئاسيات و العمل على تحقيق نسبة مشاركة قياسية.

وضمت القائمة السادة أعضاء اللجان الانتقالية:

محافظة عين تموشنت : صنديد مقني منور

محافظة غليزان : قدور محمد

محافظة تيسمسيلت : مواز العربي

محافظة سطيف : هلالي أحمد

محافظة ميلة : حسام بركات

محافظة بويرة : بوقرة عبد القادر

محافظة برج بوعريريج بن زيوش نور الدين

محافظة تيارت : مركاتي محمد