بلخير :”الأنتر رفض تسريحي للخضر لأن دعوة “الفاف” وصلت متأخرة”

أكد لاعب “إنتر ميلان”، محمد بلخير تأخر “الفاف” في إرسال الدعوة له، مما حرمه من التواجد مع منتخب -20 سنة.

وصرح المُهاجم الصاعد لموقع “ديزاد فوت” :”إتفقت على كل شيء مع بوعلام شارف وكان من المُفترض أن أشارك في التربص”.

ليُضيف :”الفاف أرسلت لي الدعوة يوم الخميس الماضي لكي أصل للجزائر يوم السبت، وفريقي إعتبر بأنها وصلت مُتأخرة”.

وواصل :”الإنتر إشترط الدعوة قبل 5 أيام، والفيفا من جهتها تشترط 15 يوما، والإتحاد الجزائري لم يكن على علم بذلك”.

يُشار في الأخير بأن حسين آشيو “مُساعد مُدرب منتخب -20″، أكد أول أمس بأن الفاف إستدعت بلخير في الوقت المُحدد.