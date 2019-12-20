الأندية لم تستفد من حقوق البث منذ الموسم الماضي

أكد رئيس الرابطة المُحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، بأن الأندية لم تتحصل على حقوق البث التلفزيوني منذ الموسم الماضي.

وصرّح قائلا للقناة الإذاعية الأولى :”نحن ننتظر منذ العام الفارط، لكي تستفيد الفرق من مُستحقاتها”.

وواصل :”من يُدافع عن هذه الأندية، والتي هي في أمسّ الحاجة لها، من أجل تسيير ميزانياتها والتنفس ماديا قليلا”.

وأردف :”عندما نتوجه لمسؤولي التلفزيون، يؤكدون لنا بأن الأموال غير مُتوفرة، وبأنهم غير قادرين على الدفع”.

وإعترف الرجل الأول في “لاليغ”، بأن إدارته عاجزة عن القيام بدورها للدفاع عن الفرق، رغم أن هذه هي مُهمتها الأساسية.