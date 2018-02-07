الأنظار مُوجهة لـ”ميسي العرب” في داربي الرياض

سيكون الدولي الجزائري، عبد المؤمن جابو، محل جميع الأنظار، يوم غد الخميس، خلال القمة بين ناديه النصر السعودي وغريمه الهلال.

واتفقت وسائل الإعلام بالمملكة على أن “ميسي العرب” سيُمثل عُنصر الخطر الأول على دفاع “الموج الأزرق” في “داربي” مدينة الرياض.

ورُشح صاحب القدم اليُسرى السحرية للتواجد في التشكيلة الأساسية، خاصة وأنه أظهر جاهزية لابأس بها في الجولة الماضية أمام “أُحد”.

وإنتقل “مموش” لصفوف “العالمي” خلال الميركاتو المُنقضي، مُعارا لمدة 4 أشهر، مع إمكانية التجديد في حالة تألقه في “دوري جميل”.