الأهلي المصري يرصد مبلغ ضخم لحسم صفقة بلعيد

كشفت تقارير إعلامية مصرية، اليوم الثلاثاء، عن إستهداف نادي الأهلي المصري، التعاقد مع المدافع الدولي ونادي إتحاد الجزائر، زين الدين بلعيد، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وحسب مانقله موقع “الوطن سبورت”، فإن مسؤولو النادي الأهلي المصري، دخلوا في مفاوضات مع نظرائهم نادي اتحاد العاصمة، تحسبا للتعاقد مع المدافع زين الدين بلعيد، بطلب من مدرب الفريق مارسيل كولر.

وأوضح المصدر، أن إدارة نادي الأهلي المصري، قامت برصد مبلغ مليون ونصف أورو، للتعاقد مع اللاعب بلعيد، وتترقب الرد من نادي اتحاد العاصمة، من أجل وضع النقاط على الحروف في الصفقة مبكرا.