أولياء التلاميذ يبحثون عن طاولات بيع الأدوات المدرسية

يجد أرباب العائلات من ذوي الدخل الضعيف والمتوسط صعوبة في إقتناء الأدوات المدرسية من أجل الدخول المدرسي .

فمنهم من يلجأ إلى الإستدانة من عند الأصدقاء والأقارب وأخرون تجدهم يحاولون قدرالمستطاع إتباع سياسة التقشف والتخلي عن الكماليات.

حيث يجد الأولياء أنفسهم مرغمين على إقتناء الأدوات المدرسية لأبنائهم وتحضير جميع لوازم المحفظة.

و مع ارتفاع أسعار المحفظة ولوازمها بمحلات بيع الأدوات المدرسية والمكتبات.

أصبح الأولياء يتجولون ما بين الأحياء الشعبية والطرقات بحثا عن طاولات بيع الأدوات المدرسية.

والتي توفر أدوات أقل ثمنا مقارنة بتلك المتواجدة بالمحلات والمكتبات.

وبالرغم من نفس نوعية السلع وجودة المحفظات المتواجدة بالمحلات إلا أنه يتم عرضها بالطاولات بأسعار منخفظة مقارنة بالمحلات.

وهو ما جعل الأولياء يبحثون عن طاولات بيع الأدوات المدرسية ما بين الأحياء والأسواق.

وخاصة الذين لديهم ثلاثة أبناء أو أكثر فتجدهم يحاولون قدر المستطاع إقتناء لوازم أبنائهم بأسعار منخفظة بغية ربح بعض الدنانير .

وقد عرفت الأسواق والأحياء الشعبية في الفترة الأخيرة تواجد طاولات بيع الأدوات المدرسية بكثرة و بأسعار منخظفة.