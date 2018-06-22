الإبن الغير الشرعي لـ”كلينتون” يهاجم الرئيس السابق

شنّ الابن غير الشرعي للرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون داني ويليامز الذي بيلغ 32 عامًا ، هجومًا حادًّا على والده، بعد أن أبدى كلينتون تعاطفه مع المهاجرين الأطفال.

وفي تغريدة لويليامز على حسابه في تويتر متسائلًا: “كيف يمكن لبيل كلينتون أن يكون متعاطفًا مع هؤلاء الأطفال فيما يفتقر إلى القدرة على إبداء قليل من التعاطف مع ابنه الذي تخلى عنه”.

ورد ويليامز على تغريدة كلينتون بالقول: “إن الرجل الذي يرفض استخدام الأطفال المهاجرين أداةً تفاوضية، هو نفسه من ضحى بي أنا ابنه، واعتبرني مجرد أداة عندما أصبح رئيسًا”.