الإتحاد الوطني للمحامين يستهجن توقيف المحامي صالح دبوز

استهجنت الإتحاد الوطني للمحامين التابع للجنة الوطنية الجزائرية للاتحاد الدولي للمحامين توقيف المحامي صالح دبوز عضو الاتحاد الدولي للمحامين عن بومرداس.

وقال بيان للإتحاد انه بعد صدور أمر بالقبض في حقه صادر عن قاضي التحقيق لدى محكمة غرداية.

وبعد متابعة من طرف نيابة ذات المحكمة بمجموعة من التهم لا سيما تكوين جمعية اشرار، توزيع منشورات من اجل التحريض، خلق الفتنة، التقليل من شان الاحكام القضاءية و عدد من التهم الاخرى.

وأعلنت اللجنة الوطنية الجزائرية للاتحاد الدولي للمحامين مساندتها المطلقة للزميل دبوز صالح.

و انه بعد البيان المفصل الذي سيصدره نقيب منظمة المحامين ببومرداس و مستشار رئيس الاتحاد الدولي للمحامين النقيب أحمد بن عنتر حول جميع المعطيات المتعلقة بالمتابعة.

سيتم استدعاء المكتب التنفيذي للجنة الوطنية من أجل تفعيل جميع الآليات الممكنة من أجل الوقوف مع الزميل وتتبع جميع التطورات والدفاع عنه.