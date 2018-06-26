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الإتحاد المصري يُخطط لخطف “رونار” من الجزائر !!

الرياضة
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الإتحاد المصري يُخطط لخطف “رونار” من الجزائر !! صورة مركبة
بقلم عبد النور.حواز

يهدف رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم “هاني أبوريدة” للتعاقد مع المدرب الفرنسي للمنتخب المغربي “هيرفي رونار” لخلافة المُدرب “هيكتور كوبر”.

حيث كشف موقع “البطولة” المغربي أن الإتحاد المصري قدم عرضا لرونار ويسعى لإقناعه بتولي تدريب منتخب الفراعنة خلفا للمُقال “كوبر”.

وأضاف الموقع أن رئيس الإتحاد المغربي لكرة القدم “لقجع” يسعى لإقناع رونار بالبقاء ومواصلة المشوار حتى نهاية عقده سنة 2022.

وبهذا سيكون رئيس الفاف زطشي في مهمة صعبة من أجل خطف رونار في ظل الصراع الثلاثي بين المغرب، الجزائر ومصر.


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