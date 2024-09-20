الإتحاد البرلماني العربي يدين وبشدة الإستهداف المتعمد والمتكرر للمدنيين اللبنايين

إستنكر وبشدة الإتحاد البرلماني العربي الجريمة الشنيعة التي إرتكبها الكيان الصهيوني الجبان داخل أراضي اللبنانية.

وحسب بيان أصدره الإتحاد البرلماني العربي وانه وعلى إثر الإستهداف المتعمد والمتكرر للمدنيين اللبنايين والذي اسفر عن سقوط سقوط شهداء وإصابة عدد كبير المدنيين يدين ويستتكر بأشد العبارات هذه الجريمة النكراء الغادرة، عبر اختراق عدد من الأجهزة الإلكترونية اللاسلكية، التي انفجرت بأيدي عدد من المواطنبن اللبنانيين.

كما اكد البيان انه ما لا يقبل الشك أو التأويل أن هذه الجرائم اللإرهاببة غير المسبوقة لن تثي الأشفاء اللبنانيين عن الاستمرار في مقاومتهم المشروعة، وفي الدفاع عن أرضهم ومواجهة مخلطات العدو الصهيوني.

وعلى إثر هذا يحمل الإتحاد البرلماني العربي الكيان الصهيوني المسؤولية عن موقفه التضامني الواضح والراسخ مع الجمهورية اللبنانية،

وكما جدد تأييده لجميع الإجراءات التي تتخذها الحكومة اللبنانية للحفاظ على أمن مواطنيها في جميع الأراضي اللبنانية، وسيادة لبنان وكرامته.

وشدد البيان على أهمية تعزيز التعاون بين الدول العربية لدعم لبنان في هذه المحنة المؤلمة والخظروف الممعية، فاستقرار لبنان وأمنه يعد جزءا لا يتجزأ من استقرار وأمن المنطقة، كما يتقدم الانحاد بخالص العزاء والمواساة لعائلات الشهداء .