الإثنين المقبل آخر أجل .. العودة إلى الأقسام أو الفصل النهائي

حدّدت وزارة التربية الوطنية الإثنين المقبل كآخر أجل لعودة الأساتذة المضربين إلى الأقسام، قبل الشروع في فصلهم من مناصبهم وتعويضهم.

وحسب ما أكدّته مصادر مسؤولة بوزارة التربية لـ “النهار أونلاين”، أن يوم الإثنين سيكون آخر أجل لعودة الأساتذة المضربين إلى الأقسام.

وأضافت ذات المصادر أنه سيتم الشروع في فصل الأساتذة المضربين الحاصلين على إعذار ثالث يوم الإثنين بصفة قانونية.

وقالت نفس المصادر، أن الوزارة ستلجأ إلى الفصل في حال رفض الأساتذة العودة إلى الأقسام، مؤكدة أن عدهم كبير جدا.

من جهة أخرى وحسب المعلومة التي تحوز” النهار أونلاين” فإن نقابة الكناباست ستعقد غدا مجلسا وطنيا لتحديد موقفها من الإضراب.

خصوصا وأن الوزارة صممت على تطبيق قرارها ضد الأساتذة المضربين، وفصلهم بحجة الإخلاء بالمنصب.

وتجدر الإشارة إلى أن الأساتذة دخلوا في إضراب مفتوح بتاريخ 31 جانفي إلى غاية اليوم.