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الإحتلال الصهيوني لقصف محيط مستشفى الشفاء في غزة بقنابل فوسفورية

بقلم م. فيصل
الإحتلال الصهيوني لقصف محيط مستشفى الشفاء في غزة بقنابل فوسفورية
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قصف جيش الاحتلال سهرة اليوم الجمعة محيط مستشفى الشفاء في غزة بقنابل فوسفورية. كما تم قصف مولدات كهرباء للمستشفى.

وتم تداول أنباء عن تسلل قوات من مظليي القسام إلى سواحل زيكيم حيديشوت بفلسطين المحتلة.

كما أعلنت قناة غزة الان أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وصل إلى مدينة غزة. بينما وحدات النخبة من كتائب القسام إقتحمت “موقع زيكيم العسكري داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة

فيما لا تزال الإشتباكات متواصلة في هذه الأثناء.

رابط دائم : https://nhar.tv/Qsdg1
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