الإحصاء العام للفلاحة.. عملية نموذجية على مستوى 6 ولايات

تشرع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم الأحد، في إجراء عملية إحصاء نموذجية على مستوى ست ولايات، وهذا في إطار التحضيرات الخاصة بالإحصاء العام للفلاحة المقبل.

وأفاد بيان للوزارة أن العملية ستستمر إلى غاية 3 مارس القادم، وستمس كل من بلدية إن زغمير (ولاية أدرار). وبلدية عين الناقة (ولاية بسكرة) وعين الابل (الجلفة) ووادي التاغية (معسكر) والذرعان (الطارف) وبلدية احمر العين (تيبازة).

وحسب ذات المصدر تهدف هذه العملية التجريبية إلى تقييم المخطط العملياتي. الذي تم اعداده من طرف اللجنة التقنية ميدانيا، قصد التحقق من نجاعة هذا المخطط والوسائل البشرية والتقنية المسخرة لذلك. قبل تعميمه خلال الإحصاء العام للفلاحة الذي سيشمل كل مناطق الوطن.

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