الإرهابي اولاد الشيخ باي يسلم نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار

أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني أن الإرهابي اولاد الشيخ باي المدعو. ” عبد الواحد ” سلم نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار.

وكان بحوزة الارهابي مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى.

وحسب الحصيلة الأسبوعية للجيش الوطني الشعبي، فقد تم توقيف 57 تاجر مخدرات. مع احباط محاولات ادخال 6 قناطير و 95 كلغ من الكيف المعالج مع الحدود مع المغرب.مع حجز 4.34 كلغ من مادة الكوكايين و98 ألف و 634 قرص مهلوس.