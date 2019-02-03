بالفيديو.. الإسبان يرفعون الأعلام الفلسطينية أمام نادي “تل أبيب”

صنع أنصار نادي باسكونيا الإسباني، الحدث في مواجهة فريقهم لنادي “مكابي تل أبيب” الصهيوني، في البطولة الأوروبية لكرة السلة.

وحمل أنصار النادي الإسباني الأعلام الفلسطينية في مدرجات القاعة، كما رفعوا لافتة كبيرة كتب عليها باللغة “الباسكية” :”الحرية لفلسطين”.

وهي الرسالة التي تكون في واجهة معظم الملاعب التي تحتضن مواجهات نوادي الكيان الصهيوني التي تنشط تحت لواء الإتحاد الأوروبي.