الإستعانة بتقنية الـ”VAR” لأول مرة في الجزائر

ستشهد البطولة الوطنية المحترفة، بقسميها الأول والثاني، الإستعانة بتقنية الـ”VAR”، لأول مرة في تاريخ الكرة الجزائرية، خلال الجولة المقبلة من البطولة.

ومن المقرر أن يتم استعمال هذه التقنية، خلال مباراة مولودية الجزائر، أمام ضيفها اتحاد بلعباس، لحساب الجولة الـ14، من المحترف الأول.

وفي المحترف الثاني، ستكون مباراة رائد القبة، أمام اتحاد عنابة، هي الأخرى، مدعومة بهذه التقنية الحديثة.

وتم التفكير في الإستعانة بهذه التقنية الحديثة والمتطورة، سعيا في تقليص الأخطاء التحكيمية، التي لطالما اشتكت منها الأندية الجزائرية.