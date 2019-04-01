نهاية الموسم بالنسبة لـ”لكحل”

أكدت الفحوصات الطبية التي أجراها الدولي الجزائري فيكتور لكحل، لاعب لوهافر الفرنسي، عن معاناته من إصابة خطيرة.

وكشف الموقع الرسمي لنادي وهافر الفرنسي، أن الفحوصات التي أجراها، لكحل، أكدت معاناته من تمزق في الأربطة الصليبية للركبة اليمنى.

وأكد ذات المصدر، نهاية الموسم بالنسبة للاعب الخضر، بالنظر للفترة الزمنية الطويلة التي يتطلبها الشفاء من مثل هذه الإصابات.

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يتعرض فيها لكحل، لتمزق الأربطة الصليبية في مشواره، وفي نفس الركبة اليمنى.

يذكرأن فيكتور لكحل، تعرض لهذه الإصابة خلال أول مشاركة له بألوان المنتخب الجزائري، في الودية التي جمعتهم بمنتخب تونس.