الإطاحة بالبارون ” مــامــو ” مُروّج “الزطلة” بغابات بجاية

أطاحت عناصر فرقة مكافحة المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية من بارون مخدّرات.

وهو في حالة تلبس ترويج 80 غ من الكيف المعالج على مستوى إحدى الغابات المحادية لمدينة بجاية.

وحسب مصادر مطلعة بتفاصيل القضية فإن القاء القبض على “مامو” جاء عقب قيام عناصر الفرقة بعمليات مداهمة للأماكن المعروفة بالنشاط الإجرامي.

خاصة منها ترويج المخدرات وبوصولهم إلى غابة سيدي والي لفت إنتباههم لشخص مشبوه الذي حاول الفرار.

غير عناصر الشرطة أفلحت في توقيفه في ظرف وجيز، حيث اتضح بأن الأمر يتعلق بالمدعو/ م م المكنى ” مامـو “.

ويعد الموقوف البالغ من العمر 43 سنة، من الأشخاص المسبوقين قضائيا المعروفين بترويج السموم ببجاية.

وتمّ تقديم المعني بالأمر أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بجاية الذي أحاله على جلسة المثول الفوري أين صدر في حقه أمر إيداع.

بتهمة حيازة المخدرات (كيف معالج)، وعرضها للبيع بطريقة غير مشروعة.