تمكّنت مصالح أمن العاصمة، من الإطاحة بشبكة إجراميّة تضمّ 12 فردا مختصّة في سرقة وتهريب المركبات دوليا.

ومكنت العملية من استرجاع 15 مركبة،و32 ملف قاعدي مزور، خاص لمختلف الوكلاء في حين بقت 22 مركبة محل بحث.

وقامت العصابة التي أطاحت بها فصيلة مكافحة تهريب السيارات بالمقاطعة الغربية للعاصمة إلى اتلاف الملفات القاعدية للمركبات محلّ السرقة.

بتواطؤ شركاء لها من بلدية تاجنانت بميلة، والذي يبلغ عددهم 17 شخصا متورّطا.

من بينهم 14 متهما على ذمة التحقيق،و16 أخرين مشاركون في الجريمة، وأثنين موقوفين لسبب أخر في حين لايزال 9 فارين.

ونسب للمشتبه فيهم جناية تكوين جماعة اشرار،التزوير واستعمال المزور في الملفات القاعدية، التهريب الدولي للمركبات، ومخالفة التشريع وتهم المشاركة والإخفاء.