الإطاحة بشبكة لسرقة المواشي بسيدي لخضر في مستغانم

تمكنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بمستغانم، من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في سرقة المواشي ببلدية سيدي لخضر،

العصابة متكونة من ثلاث أشخاص، حسبما علم اليوم الاثنين من خلية الاتصال والعلاقات العامة لذات السلك.

وأوضح المصدر أن العملية جاءت بعد معلومات تلقتها كتيبة الدرك الوطني لسيدي لخضر (50 كلم شرق مستغانم)،

مفادها أن عصابة مختصة في سرقة المواشي بدأت بالنشاط على مستوى بلديات دائرتي عشعاشة وسيدي لخضر باستخدام مركبة نفعية.

وقام الدرك بحملة تحسيسية واسعة لفائدة المربين من أجل التحلي باليقظة والتبليغ الفوري عن عمليات سرقة الماشية عبر الرقم الأخضر.

وتمت الإطاحة بالشبكة خلال نهاية الأسبوع بعد تبليغ تلقاه مركز العمليات بوجود مركبة مشبوهة متوقفة بالطريق الوطني رقم 11 بمنطقة دوار “أولاد العربي” ببلدية سيدي لخضر.

وقامت وحدات الدرك الوطني -حسب ذات المصدر- بالتنقل إلى المكان المذكور أين تم توقيف سائق المركبة المشبوهة (32 سنة) وعلى متنها 8 رؤوس من الماشية المسروقة

التي كان بصدد نقلها وبيعها رفقة شريكيه (41 و 50 سنة) بالسوق الأسبوعية لماسرة.

ولا تزال التحقيقات متواصلة لتوقيف باقي أفراد هذه الشبكة وتقديمهم للجهات القضائية بمحكمة سيدي علي بتهمة تكوين جمعية أشرار والسرقة، كما أشير إليه.