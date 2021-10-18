الإطاحة بصيدلي روج أزيد من 4 ملايين قرص مهلوس بمساعدة أطباء

قدمت الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية عين الدفلى أمام مصالح العدالة صيدلي يبلغ 35 سنة.

وأقدم الصيدلي على ترويج أزيد من 4 ملايين قرص مهلوس بطريقة غير قانونية خلال السنوات الأخيرة. إضافة إلى تحصله على تعويضات مالية غير مستحقة. باستعمال وصفات طبية صورية وبطاقات شفاء مؤمنين إجتماعيا دون علمهم.

وقدمت ذات الفرقة الأمنية المعني بمعية 6 أشخاص آخرين بما فيهم أطباء. بـعـد إخـتـتـام التحقيقات التي باشرتها بالتنسيق مع النيابة المختصة بقضية ترويج كمية جد معتبرة من الأقراص المهلوسة خلال السنوات الأخيرة. قدرت بأربعة ملايين وثمانون ألف وتسعمائة وخمسون (4080950) وحدة من نوع ليريكا وبريقابالين. باستخدام أساليب مشبوهة وغير مشروعة. من طرف المشتبه فيه المقيم بمدينة العطاف.

وكذا استفادته دون وجه حق من آداء تعويضات مالية بعد تحرير وصفات طبية صورية خاصة بمؤسسات عمومية إستشفائية محلية. من طرف بعض الأطباء، على أساس أن الدواء تم اقتنائه فعليا من أصحابها المؤمنين اجتماعيا. الذين استغلت بطاقات الشفاء الخاصة بهم من طرف ذات الصيدلي دون علمهم.

وكان الصيدلي المشتبه فيه يقوم بالمتاجرة بالمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة. وذلك من خلال ممارسات غير قانونية تتعلق ببيع أدوية مصنفة ضمن المؤثرات العقلية، تخزينها، إيداعها و عرضها للبيع مستغلا مهنته كصيدلي.

المشتبه فيه بعد تقديمه أمام الجهة القضائية المختصة لدى محكمة العطاف. صدر بشأنه أمر إيداع لأجل تهمة الممارسة غير الشرعية لعملية بيع الأدوية، تخزينها، إيداعها وعرضها. جنحة المتاجرة بالمؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية، جنحة استعمال عمدا لشهادات طبية مزورة، جنحة النصب والاحتيال.

فيما خص 06 أطراف أخرى شملها التحقيق بالرقابة القضائية عن جنح النصب والإحتيال والمتاجرة بالمؤثرات العقلية. وتحرير شهادات تثبت وقائع غير صحيحة ماديا و المشاركة في النصب والاحتيال.