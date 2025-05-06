الإطاحة بعصابتين تستعينان بالفتيات لاستدراج أصحاب السيارات الناشطة عبر التطبيقات الالكترونية بالعاصمة

تمكنت مصالح الدرك الوطني من الإطاحة بعصابتين تستهدفان أصحاب السيارات الناشطة عبر التطبيقات الالكترونية باستغلال 3 فتيات منهن طالبتين جامعيتين، اللواتي يقمن باستدراج ضحاياهن بعد الاتصال بهن وطلب خدمة “التوصيل” ومن ثم توجيههن لأماكن مشبوهة والاعتداء عليهن من قبل أفراد العصابة، وسرقة سياراتهم.

ففي الملف الأول تم توقيف 4 اشخاص من بينهم فتاة في العقد الثاني من العمر. وتم تحريك الدعوى العمومية عقب شكوى تلقتها مصالح الدرك الوطني باولاد فايت غرب العاصمة. من قبل مواطن تعرض لاعتداء من قبل عصابة قامت باستدراجه عن طريق فتاة اتصلت به من أجل إيصالها إلى زرالدة.

هاته الأخيرة التي سبق له أن تعامل معها خلال نشاطه عبر تطبيق الكتروني، وبقيت على تواصل معه كزبونة. وأنها يوم الوقائع طلبت خدمة النقل، وأنه بعد إيصالها إلى وجهتها. تفاجأ بثلاث شبان في انتظاره قاموا بالتهجم عليه و الاعتداء عليهم وسرقة سيارته.

واستنادا على الشكوى تحركت مصالح الدرك الوطني بفتح تحقيق في القضية، وتمكنت من تحديد هوية المشتبه فيهم. وتقديمهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة. الذي أمر بتحويلهم على المحاكمة بموجب إجراء المثول الفوري.

وتجدر الإشارة أن محكمة الشراقة أرجأت الفصل في الملف إلى الأسبوع المقبل مع الأمر بإيداع 3 منهم رهن الحبس المؤقت. فيما تم وضع الفتاة تحت إجراء الرقابة القضائية. بعد توجيه لهم تهمة السرقة بتوفر ظرف التعدد.

كما ارجأت المحكمة للاسبوع المقبل ملفا آخر تورط فيه 5 أشخاص من بينهم طالبتين جامعيتين. تم استغلالهما لاستدراج ضحاياهم والاعتداء عليهم ثم سرقة سياراتهم، باسطاوالي. المشتبه فيهم من المقرر أن يمثلون للمحاكمة بحر الأسبوع المقبل عن تهمة السرقة بتوفر ظرف التعدد. في انتظار ما ستكشفه المحاكمة من مستجدات.