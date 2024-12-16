الإطاحة بـ”كابتان” مزيّف والمحكمة تؤجّل محاكمته

أطاحت مصالح الأمن بالعاصمة المتمثلة في الأمن الحضري الأول بباب الزوار للمقاطعة الشرقية، بعسكري سابق منتحل صفة “دياراس” منذ عقود من الزمن.

ويتعلق الأمر بالمسمى ” ح.فؤاد” ذي 30 سنة المنحدرة أصوله من عين الطويلة ولاية خنشلة.

وتم توقيف المتهم ” ح.فؤاد” الذي فصل من صفوف الجيش الوطني الشعبي سنة 2017.

حيث كان يتقلد منصب “عريف”، بعد اكتشاف أمره وتلاعباته على رجال الشرطة ومختلف الهيئات الأمنية. وهو يتقمص أو يتزعم بأنه “عسكري برتبة “كابتان” في الأمن الداخلي.

وفي ذات السياق تم تحويل ملف المتهم بعد التحقيق معه، أمام نيابة محكمة دار البيضاء. حيث تم السماع إليه بمكتب وكيل الجمهورية بخصوص التهم المنسوبة إليه.

وحسب ما أوردته مصادر “مطلعة “، فإن المتهم محل المتابعة، كان يحضر في عدة مناسبات. المداهمات والخرجات الأمنية التي تنجزها أو تقوم بها مصالح الأمن ” رجال الضبطية ” ورجال الشرطة.

حيث كان في كل مرة يتزعم بأنه “دياراس” بالأمن الداخلي، لتبرير تواجده بالأمكنة. وحتى يبعد كل الشبهات والشكوك عنه، مستغلا المتهم منصبه السابق بالمؤسسة العسكرية.

ولدى مثول المتهم للمحاكمة وفقا لاجراءات المثول الفوري، لمتابعته بجنحتي انتحال صفة حددت السلطة العمومية شروط منحها ووضع مركبة للسير بلوحة تسجيل غير مطابقة، صرح أمام رئيس الجلسة، بأنه عسكري ولديه كل الوثائق التي تثبت ذلك.

فيما طالبت محامي الدفاع من المحكمة ترك موكلها حُرّا، للمثول أمامها في الجلسة المقبلة. مقدمة المحامية كل الضمانات التي تتيح لموكلها المحاكمة في حالة إفراج.

من جهتها وكيل الجمهورية إلتمست من القاضي وضع المتهم رهن الحبس. ليقرر بعد المداولة بتأجيل محاكمة المتهم إلى جلسة 30 ديسمبر الجاري، مع ترك المتهم في حالة إفراج.