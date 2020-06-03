الإطاحة بـ4 شبكات إجرامية وحجز أزيد من قنطار زطلة ومهلوسات بوهران

تمكنت مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية وهران، في عمليات نوعية، من تفكيك عدة شبكات إجرامية منظمة عابرة للحدود.

وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، تختص هذه الشبكات الإجرامية، في النقل والتخزين والاتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

وتم خلال هذه العملية، توقيف 11 شخصا من بينهم مسبوقين قضائيا، وضبط وحجز 115 كلغ من المخدرات “الكيف المعالج”، و58602 قرص مهلوس من مختلف الأنواع.

بالإضافة إلى 690 وحدة على شكل حقن صيدلانية، ومبلغ مالي من عائدات المتاجرة بالمخدرات، منه بالعملة الوطنية ما يقارب 450 مليون سنتيم.

وكذا مبلغ بالعملة الصعبة يقدر بـ310 أورو، إضافة إلى حجز 12 مركبة.

وجاءت حيثيات القضية الأولى، استغلالا لمعلومات مؤكدة، تفيد بوجود شبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات على مستوى إقليم ولاية وهران.

وتمّ على إثرها توقيف شخصين كانا على متن مركبة، وبعد إخضاعها للمراقبة الدقيقة تم ضبط بداخلها وحجز كمية من المخدرات تقدر بـ58 كلغ من الكيف المعالج.

وكانت هذه الكمية من الكيف المعالج، مخبأة بإحكام داخل الصندوق الخلفي للمركبة.

ومكنت التحريات الأولية، من الكشف عن شبكة ثانية ضالعة في القضية مختصة في ترويج المخدرات.

ليتم توقيف عناصر هذه الشبكة على متن مركبة ثانية.

واستغلالا للمعلومات المتحصل عليها وبعد استصدار إذن بالتفتيش وتمديد الاختصاص لإحدى الولايات الغربية المجاورة، تم الإطاحة بعناصر شبكة ثالثة.

وتم حجز كمية تقدر بـ 56 كلغ و950 غرام من الكيف المعالج، و53592 قرص مهلوس من مختلف الأنواع، و690 وحدة على شكل حقن صيدلانية.

بالإضافة إلى مبلغ مالي من عائدات المخدرات بالعملة الوطنية، يقدر بـ187 مليون سنتيم ومبلغ 310 أورو من العملة الصعبة.

وكذا مركبة ثالثة كانت تستعمل في عملية المواكبة أثناء نقل المخدرات، و5 غرامات من المخدرات الصلبة الكوكايين، و4 مركبات أخرى يستخدمها أفراد الشبكة للنقل والتمويه.

وفي نفس السياق، تمكن عناصر الفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية وهران، من الإطاحة بشبكة إجرامية رابعة مختصة في المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، النقل والتخزين.

أين تم توقيف 5 أشخاص آخرين، تتراوح أعمارهم بين 19 و45 سنة، وذلك استغلالا لمعلومات مؤكدة حول نشاط أفراد الشبكة الذين ينشطون في الاتجار غير الشرعي بالمؤثرات العقلية.

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، تم استصدار إذن بالتفتيش الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران، كانت النتيجة إيجابية بحجز كمية من المؤثرات العقلية تقدر ب 5010 قرص مهلوس.

وكانت هذه المهلوسات، مخبأة بإحكام داخل مجموعة من المجففات الآلية للمنشفات، ومبلغ مالي من عائدات الترويج يقدر ب 264 مليون سنتيم.

وتم إنجاز إجراءات قضائية ضد كافة عناصر الشبكات الإجرامية وتقديمهم أمام العدالة، يضيف البيان.