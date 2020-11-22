الإطاحة بمشعوذ ويحجز كفن ميّت ومصاحف مدنسّة في “عين مران” بالشلف

العملية جاءت بعد تفتيش في حاجز أمني والدرك ضبط صورا لحفلات زفاف

أوقفت مصالح الدرك الوطني بالمحموعة الإقليمية في ولاية الشلف، مشعوذا يبلغ من العمر 57 سنة، مسبوق قضائيا، في حالة تلبس بالجرم المشهود.

القضية جاءت أثناء قيام عناصر كتيبة الدرك الوطني في منطقة “عين مران” بنصب حاجز أمني للمراقبة، أين تم توقيف سيارة، وبعد إخضاعها لعملية تفتيش دقيقة، تم العثور على آيات قرآنية مدنسّة، بالإضافة إلى طلاسم شعوذة وكمية معتبرة من “الحروز”.

وعلى إثر ذلك، جرى إلقاء القبض على صاحب السيارة، ليتبين بعد التحقيقات بأنه مشعوذ.

واستنادا لمصادر متطابقة، فقد أفضت التحقيقات التي أجراها عناصر الدرك، خصوصا بعد تفتيش منزل المشتبه فيه، إلى العثور على أوراق مكتوب عليها آيات محرّفة من القرآن الكريم وأخرى مدون عليها أسماء الجن، كما تم العثور على العشرات من “الحروز” من مختلف الأحجام.

وتبين أثناء مواصلة التحري، وجود صور من حفلات زفاف وشموع ومختلف الأدوات التي تستعمل في السحر.

وحسب مصادر “النهار”، فقد جرى أيضا العثور على كفن ميّت في منزل المشعوذ، وطلاسم وحجارة من مختلف الأنواع، إلى جانب مبلغ مالي قدره 50 مليون سنتيم.

وقد تم إنجاز ملف قضائي ضد المشعوذ، في انتظار إحالته للمثول أمام الجهات القضائية.