الإعدام للسفاح قاتل زوجته وأبيها وأختها وأمها في تيارت

أصدرت اليوم الثلاثاء محكمة الجنايات بمجلس قضاء تيارت حكما بالاعدام على قاتل زوجته وثلاثة من أفراد عائلتها.

وتعود حيثيات القضية إلى 30 نوفمبر من السنة الماضية ببلدية تيارت عندما أقدم الجاني سنة والذي يسكن في بيت صهره.

اين قام بقتل زوجته وأبيها وأختها وإصابة أمها بجروح بليغة أدت إلى وفاتها بعد نقلها إلى مستشفى يوسف الدامرجي بتيارت.

وحسب الخبرة الطبية فإن المتهم كان في كامل قواه العقلية عندما قام بجريمته .

حيث دخل المنزل ليلا ووجه العديد من طعنات لكل من ضحاياه ال4 بواسطة خنجرثم قام بإخفائها بعد فراره من مسرح الجريمة.

كما طالب ممثل الحق العام تسليط عقوبة الإعدام على الجاني بينما طلب الدفاع تحويله الى مصحة عقلية لإصابته بمرض عقلي.