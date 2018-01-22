الإعلام الإنجليزي :”محرز مُذهل وعدم انتقاله للكبار غير مفهوم”

عبّرت وسائل الإعلام البريطانية، عن دهشتها لعدم تمكن الدولي الجزائري، رياض محرز ولغاية كتابة هذه الأسطر من الإنتقال لناد كبير.

وقال “غارث كوركس” مُحلل قناة “بي بي سي” :”محرز مُذهل ومن غير المفهوم، عدم قيام كبار البريمير ليغ بتقديم عروض”.

وأضاف :”إسمه إرتبط بآرسنال، تشيلسي وليفربول، ولكن الخيار الأول هو الأقرب من الناحية الواقعية والرياضية، بسبب حاجيات الغانرز في الهجوم”.

وختم :”محرز لاعب كبير، ومن المُفترض أن يلعب مع الكبار، مكانته حسب وجهة نظري تبقى مع أصحاب المراكز الأربعة الأولى”.