الإعلان عن الفائزين بجائزة “آسيا جبار” للرواية 

سيتم الإعلان عن الفائزين الثلاثة في الطبعة الرابعة من الجائزة الكبرى “آسيا جبار” للرواية 2018، سهرة اليوم الأحد، بالمركز الدولي للمؤتمرات، بالجزائر العاصمة.

وكان قد تقدم 66 عملا روائيا للمنافسة، في كل من اللغة العربية، والفرنسية والأمازيغية.

وأشرف على تقييم هذه الأعمال، كل من عائشة كسول، كرئيسة لجنة، والفنانة التشكيلية كريمة منديل.

بالإضافة إلى الصحفيين بوخالفة أمازيت، ويوسف سايح، والروائي الصحفي حميد عبد القادر، إلى جانب الشاعر والدكتور عاشور فني .

وتقدم جائزة ” آسيا جبار للرواية” لمكافئة الأعمال الأدبية النثرية، التي تتميّز بالإبداع شكلا ومضمونا.

للتذكير، آسيا جبار هي أدبية مبدعة، أعمالها متشبعة بالإرث الأمازيغي والثقافة العربية الإسلامية، والإرث الأندلسي والفرنسي.