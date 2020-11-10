الإعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء على الدستور من قبل المجلس الدستوري مساء اليوم

سيعلن المجلس الدستوري مساء اليوم الثلاثاء، عن النتائج النهائية الخاصة بالاستفتاء على الدستور.

وأفادت مصادر موثوقة، بأن انتهاء الٱجال القانونية المحددة للاعلان عن نتائج الاستفتاء على الدستور الذي أجري يوم الفاتح من نوفمبر الجاري، ستنتهي غدا الاربعاء الموافق للحادي عشر من الشهر نفسه.

وعليه فإن رئيس المجلس الدستوري سيعلن عن النتائج مساء اليوم، أي بيوم واحد قبل انتهاء الٱجال.

وقد بلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور 23.7 من المائة، حسبما أعلن عنه رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي.