الإعلان عن نتائج “الباك” قبل منتصف جويلية القادم

سيكون اليوم أكثر من 700 ألف مترشح على موعد مع اجتياز امتحان البكالوريا عبر التراب الوطني.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن حجب خدمة الانترنت سيكون لمدة ساعة مع بداية كل إمتحان.

كما سخرت وزارة التربية 260 ألف مؤطرا لإمتحان شهادة البكالوريا

من جهتها ستعطي وزيرة التربية نورية بن غبريت إشارة إنطلاق البكالوريا من ولايتي خنشلة وتبسة.

وأفادت ذات المصادر أن الإعلان عن نتائج امتحان شهادة البكالوريا سيكون قبل منتصف شهر جويلية القادم.

ودعت بن غبريت التلاميذ المترشحين للبكالوريا إلى التحلي بالثقة والهدوء.