الإعلان عن نتائج الامتحان الشفهي للإداريين نهاية هذا الأسبوع

سيتم الإعلان عن النتائج النهائية الخاصة بالمسابقة الشفهية للمسابقة الإدارية بقطاع التربية، نهاية هذا الأسبوع.

وهذا بعدما اجتاز الناجحون في المسابقة الكتابية الاختبار الشفهي عبر أكثر من 5 آلاف مركز موزعين عبر التراب الوطني.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»،فإن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات سيعلن عن النتائج النهائية التي يتم على أساسها التعرف على الناجحين.

وهم الذين سيستلمون محاضرالنجاح المؤقتة،قبل إعلان الوظيف العمومي عن النتائج النهائية،ليتسلم المقبلون محاضرالتنصيب التي على أساسها يوجهون إلى المؤسسات التربويةالمعنية.

هذا،وكان من المفروض إجراء الامتحان الشفهي لمدة 20 دقيقة،حسب التعليمة التي وجهتها وزارة التربية.

إلا أن العديد من الأساتذة المكلفين بهذه المسابقة اكتفوا فقط بـ5 دقائق على الأقل.

وهذا ما ساهم في سخط كبير لدى المترشحين.

واعتمدت وزارة التربية الوطنية في المقابلة الشفهية على تنقيط الاختبارات الشفهية على 20، بعدما كانت تخصص لها فقط 3 نقاط.

وألزم هذا الأمر الوزارة بوضع سلم تنقيط لضبط توزيع العلامات على الفقرات التي سيتم الامتحان فيها.

حيث سيكون لأول مرة اختبار شفهي بنفس منهجية الاختبار الكتابي، إلا أن المترشح سيجيب شفهيا فقط.

وكانت الأسئلة تحمل طابعا نظريا حول مهنة التدريس في المجال التربوي النفسي.

كما كانت على شكل دراسة حالة مزودة بجميع المعطيات والمؤشرات أو مقاطع من القانون التوجيهي للتربية والمرجعية العامة للمناهج.

وميثاق أخلاقيات مهنة التدريس أوأي مرجع من المراجع الرسمية الخاصة بقطاع التربية.

أي أنه باستطاعة أي متخرج من الجامعة أن يجيب على تلك الأسئلة.

وحسب الجدول التي تحوز «النهار» على نسخة منه، فإن إتقان اللغة وسلامة التعبير ينقطان على 3.

وبالنسبة للقدرة على البرهنة والقدرة على تحليل الوضعية 3 نقاط.

أما بالنسبة لحيوية المترشح وتفاعله ونشاطه والقدرة على استثمار المعارف خلال المقابلة فينقط بـ2.5.

أما السلوك الملائم للوضعية وطريقة التقديم فينقطان بـ1.5.