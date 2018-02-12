الإفراج عن عناصر سابقة بالتنظيم الإرهابي لحركة “أبناء الصحراء من أجل العدالة”

افرجت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، عّن عناصر سابقة بتنظيم حركة أبناء الصحراء من أجل العدالة .

وجاء الإفراج عن المتهمين الموقوفين بعدما قضت المحكمة بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا.

ويتعلق الأمر بكل من”ب.رمضان”،”م.بلقاسم”، “ب.بلخير،”ب.فيصل”،”ب.يوسف،”م. محمد نبيل” و”ح.عبد القادر”.

فيما قضت نفس الهيئة بإدانة المتهم “م.مسعود” الغائب على جلسة المحاكمة بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا.

وتوبع المتهمون بجناية حيازة مواد متفجرة ومواد تدخل في تركيبها وصناعتها ونقل عتاد حربي وأسلحة من الصف الأول بدون رخصة.

والانخراط في جماعات ارهابية غرضها المساس بأمن الدولة وبث الرعب في أوساط السكان.

وسمح الحكم القضائي الصادر باطلاق سراح المتهمين الموجودين رهن المؤسسة العقابية بعد استنفاذ العقوبة.

ومن أبرز العمليات التي خطط ودبر لتنفيذها هذا التنظيم استهداف مقر القيادة الجهوية الرابعة للدرك الوطني بورقلة سنة 2012.

إضافة إلى استهداف شركة نفطية بمنطقة عين عين أمناس ومطار جانت الدولي بولاية إيليزي ، إضافة إلى مروحيتين.

جدير بالذكر أن حركة أبناء الصحراء من أجل العدالة إنشقت في ماي 2013 عن حركة التوحيد والجهاد.

وكتيبة الملثمين بزعامة الإرهابي الخطير مختار بلمختار المعروف بخالد أبى العباس.

حيث نقلت الحركة مجال نشاطها إلى شمال النيجر وغرب مالي وصولا إلى الحدود الجنوبية الشرقية الجزائرية.