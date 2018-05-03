“الإيتوزا ETUSA ” تفتتح خطا جديدا يربط الدويرة بسيدي عابد في العاصمة

إفتتحت اليوم الخميس اليوم الخميس أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل الحضري وشبه الحضري خطا جديدا يربط الدويرة بسيدي عابد بالعاصمة.

وحسب بيان “الإيتوزا ETUSA ” فإن بدأ الرحلات على هذا الخط الذي يحمل رقم 718

يكون على الساعة 6 صباحا انطلاقا من محطة سيدي عابد وعلى الساعة 6 صباحا و35د انطلاقا من محطة الدويرة.

فيما تكون آخررحلة فإنها مبرمجة على الساعة17 و20د انطلاقا من محطة الدويرة وعلى الساعة18 و20د انطلاقا من محطة سيدي عابد.

حيث تمر الرحلة المنطلقة من المحطة الحضرية بالدويرة على كل من محطة حي 1.310 مسكن بتسالة المرجة.

مرورا بمحطة وبلدية تسالة المرجة، ومنطقة النشاط، واكاديمية رونو ومفترق الطرق سيدي عابد ومدرسة كرار مخلوف ومسجد الرحمان بسيدي عابد.

في حين رحلة العودة نحو المحطة الحضرية للدويرة فإنها تمر عبر نفس المحطات انطلاقا من مسجد الرحماني.