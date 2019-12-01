الاتحاد العربي يدين التدخل الأوروبي في شأن الجزائر ويدعو بالتوجه للرئاسيات

أدان الاتحاد العربي للنفط والمناجم والكيماويات، اليوم الأحد، التدخل الأوروبي في الشأن الجزائري.

وأكد في بيان له، رفضه شكلا ومضمونا للائحة البرلمان الأوروبي حول الوضع في الجزائر، معتبرا إياه تدخلا مرفوضا في شؤون البلاد الداخلية لدولة عربية ذات سيادة.

وشدد الاتحاد العربي على رفضه فرض أجندات خارجية على الجزائر، متمنيا أن يعطي الشعب الجزائري درسا للعالم، من خلال المشاركة بقوة في الرئاسيات.

وأضاف البيان “ظهر جليا قوة وإرادة الشعب الجزائري أثناء المسيرة التي قادها عمال الجزائر، معبرين عن رفضهم لهذا التدخل ومؤكدين أن جموع أفراد الشعب يقفون صفا واحدا في مواجهة الأجندات الخارجية.

ورفض الاتحاد العربي، الاملاءات الاجنبية تحت دعوى حقوق الانسان، في الوقت الذي تقف فيه تلك الاصوات صامتة أمام ممارسات الاحتلال الصهيوني في فلسطين، وأمام الهجمات الارهابية على البلدان العربية.

وأكد الاتحاد تضامنه الكامل مع الحركة العمالية الجزائرية الوطنية، تحت قيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتقابته العامة في مواجهة تلك التدخلات في الشأن الجزائري.

وأضاف “نرفض محاولات إعادة سيناريو ما يسمى بالربيع العربي الذي كان خريفا عربيا”.

وناشد الاتحاد العربي، الشعب الجزائري بالالتفاف صفا واحدا من أجل اختيار رئيس ديمقراطي يعبر عن إرادة الشعب وتطلعاته.