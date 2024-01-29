الاتحاد الكنغولي لكرة القدم يقرر اللجوء إلى “التاس” في قضيته ضد الجامعة المغربية

قرر الاتحاد الكنغولي لكرة القدم، اللجوء إلى أعلى هيئة تحكيمية “التاس”، في قضيته ضد الجامعية المغربية لكرة القدم.

وأصدر الاتحاد الكنوغولي لكرة القدم، اليوم الإثنين، بيان، كشف من خلاله عن قراره باللجوء لمحكمة التحكيم الرياضي “تاس”.

وأوضح الاتحاد الكنغوالي، بأن قراراه باللجوء إلى “التاس”، يأتي بعد إلغاء العقوبة التي كانت مفروضة على مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي.

يذكر أن اللجنة التأديبية لـ”الكاف”، كانت قد فرضت عقوبة الايقاف ضد مدرب منتخب المغرب وليد الركراكي، لأربعة مباريات، اثنين منها نافذة، بالإضافة لغرامة مالية، بسبب تهجمه

يذكر أن “الكاف” فرض عقوبة الإيقافا بحق مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي، لأربع مباريات اثنتان منها مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية، بعد أحداث مباراة المغرب، والكونغو الديمقراطية، ضمن الجولة الثانية من “كان” كوت ديفوار 2023، قبل أن تقرر لجنة الاستئناف إلغاء هذه العقوبة.