الاتفاق على تسيير مدني عسكري للمستشفى الجامعي بالاغواط

كشف مصدر مطلع للنهار من داخل ولاية الأغواط عن اتفاق تم بين مصالح الولاية والقطاع العسكري من أجل تسيير المستشفى الجامعي المرتقب فتحه قبل نهاية 2019.

والذي بلغت به نسبة الإنجاز و التجهيز 97 %، حيث شهدت الاغواط في الأشهر الأخيرة حوادث كثيرة في قطاع الصحة

جعلت المجتمع المدني يدخل في عديد الحركات الاحتجاجية من أجل المطالبة بتحسين وضعية القطاع والاستعجال في فتح المستشفى الجامعي.

قصد احتواء المرضى القادمين من مختلف المناطق الجنوبية و تجنيبهم عناء التوجه لولايات الشمال.

كما سيشكل فتح هذا الصرح الصحي فرصة رائعة لطلبة كلية الطب بجامعة عمار ثليجي بالاغواط و الذين ستدخل دفعتهم الأولى سنتها السادسة مطلع سبتمبر المقبل.

أين عانى الطلبة من التنقل إلى ولايتي الجلفة و غرداية من أجل مزاولة تمارينهم التطبيقية، الجدير بالذكر أن قدرة استيعاب هذا المستشفى تقدر ب 240 سريرا.

يضم كل المصالح الطبية الموجودة في بقية المستشفيات الجامعية الموجودة في باقي الولايات.

كما يضم المستشفى مصلحة للحروق من ستة أسرّة، وطالبت بعض الجمعيات الناشطة في الجانب الصحي إعطاء مسمى وليد مفتاح للمستشفى.

وهو الشاب الذي يلقب في الأغواط بشهيد الصحة بعد أن وافته المنية بالمؤسسة العمومية الاستشفائية احميدة بن عجيلة قبل سنتين متأثرا بحروق من الدرجة الثالثة.

أين لاقت قضيته سخطا كبيرا من المجتمع المدني بسبب غياب مصلحة للحروق بالاغواط.