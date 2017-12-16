قالت وزارة الصحّة الفلسطينية، إنّ جنود الإحتلال ينتهجون سياسة القنص المباشر باستخدام أعيرة نارية متفجرة بحق المتظاهرين.

وأوضح الناطق باسم الوزارة اليوم السبت، أنّ القنص المباشر باستخدام أعيرة نارية متفجرة أدى إلى ارتفاع عدد الشهداء .

ولم يكتفِ الإحتلال بذلك، بل استخدم بشكل مكثّف قنابل غاز مجهولة النّوعية.

أدّت إلى إصابة عشرات المواطنين بالإجهاد والتشنّجات والتقيؤ والسّعال وتسارع في نبضات القلب.

وطالبت الوزارة بمتابعة عاجلة من الجهات المعنيّة للكشف عن طبيعة هذه الأسلحة التي يستخدمها الإحتلال ضد المتظاهرين العزل.

كما دعت المجتمع الدولي إلى التنديد بعنصرية الإحتلال وتجاوزه القانون الدولي واتفاقية جنييف الرابعة بـ”استخدامه المفرط للعنف” بحق المدنيين العزل.

واستهدافه المتكرر للمسعفين وسيارات الإسعاف والفرق الصحفية وإعاقة عملهم بشكل متعمد.