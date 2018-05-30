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الإحتلال الصهيوني يفرج عن معتقلي سفينة الحرية ويبقي القبطان

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الإحتلال الصهيوني يفرج عن معتقلي سفينة الحرية ويبقي القبطان
بقلم أمينة ج

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “معا” الأربعاء، أنّ الاحتلال الصهيوني أفرج في ساعة متأخرة من ليلة أمس عن جميع ركاب سفينة الحرية.

وأضاف ذات المصدر، أن ركاب السفينة وصلوا إلى معبر بيت حانوت، أين تم إطلاق سراحهم على مرحلتين.
ونقل ذات المصدر، عن هيئة كسر الحصار ، أنّ الاحتلال الصهيوني أفرج عن الجريح المقعد رائد ديب ومساعد القبطان محمد العامودي.
في حين أكد ذات المصدر، أن الاحتلال الصهيوني لا يزال يعتقل قبطان السفينة سهل العمودي.
للإشارة، اعتقل الاحتلال الصهيوني أمس الثلاثاء، جميع ركاب السفينة وهم 18 فلسطينيا وذلك بعد أن تجاوزت السفينة 14 ميل بحري.

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