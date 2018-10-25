الاخصائية النفسانية زهرة فاسي: على العائلات تعليم اطفالها التعامل مع الجريمة الإلكترونية

قالت الاخصائية النفسانية زهرة فاسي ان هناك عمل محضر لضرب الامن القومي للجزائر.

وقالت ان المخطط لضرب الجزائر يعتمد على من يحب المال حتى و أن كان فنان أو رياضي أو صحفي.

وفيما يخص تعامل الاطفال مع الجريمة الالكترونية قالت فاسي انه على العائلات تعليم اطفالهم التعامل مع هذه القضايا.

فيمكن لأي شخص الوقوع في جريمة دون ان يعرف انه مذنب،فيمكن لأي شخص الوقوع في المحظور دون ان يعلم.

وكشفت الاخصائية النفسية ان واحد من المتهمين الموقوفين اظهر وثائق مزورة خلال التحقيق.

وقالت انه لما جوبه بالحقيقة وكشفت التزوير، قال انه لم يكن يعلم ، وهنا لا ينفعه عدم العلم و الندم.

لأن مصالح الامن لها من الامكانيات ما يكشف كل التزوير المستعمل في قضايا مثل هذه.