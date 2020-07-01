الأرندي يعزي عائلة الفقيد زمالي العيد

قدم الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني، تعازيه إلى عائلة المرحوم زمالي العيد الأمين الولائي للحزب لولاية الوادي ورئيس بلديتها.

وجاء في بيان الحزب “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقت أسرة التجمع الوطني الديمقراطي نبأ وفاة المرحوم زمالي العيد الأمين الولائي للحزب بولاية الوادي ورئيس بلدية الواد”.

تابعا “وعلى إثر هذا المصاب الجلل يتقدم الطيب زيتوني، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي ، أصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء المكتب الوطني و إطارات ومناضلي التجمع الوطني الديمقراطي إلى أسرة الفقيد بأخلص عبارات التعازي والمواساة، داعين المولى عزّ وجل أن يتغمد روح الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه جميل الصبر والسلوان”.