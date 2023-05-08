الاستغناء عن الدفتر العائلي في هذه الحالات.. وإنطلاق العمل بالسجل الوطني للعائلات عبر 3 بلديات

كشف المدير العام للعصرنة والوثائق والأرشيف بوزارة الداخلية رضوان محفوظي عن إنطلاق العمل بالسجل الوطني للعائلات على مستوى ثلاثة بلديات نموذجية.

وفي تصريح خص به وأج قال محفوضي ان 3 ولايات إنطلق العمل بها بالسجل الوطني للعائلات يتعلق الامر بكل من سعيدة، جيجل والبويرة.

وأضاف ذات المسؤول أنه سيتم إدراج في هذا السجل المعلومات الخاصة بالعائلة (الزوجة والأبناء) في شريحة بطاقة التعريف البيوميترية”. حيث “ستوفرهذه العملية راحة للمواطن وتسهيل حصوله على الخدمات كالاستغناء على حمل الدفتر العائلي عند السفر”.

وتابع محفوضي ان “كسب رهان بلوغ ادارة بصفر ورق يستلزم تعميم التعامل بالتبادل البيني بين كافة القطاعات والهيئات” وكذا “تعميم العمل بنظام التصديق والتوقيع الإلكترونيين”.

وفي السياق ذاته طمـأن محفوضي ان مديرية العصرنة والوثائق والأرشيف عملت على “تأمين استغلال كل الأنظمة المعلوماتية الخاصة بقطاع الداخلية والجماعات المحلية” وكذا “حمايتها من الهجمات السيبريانية”.

كما أشار المدير العام للعصرنة والوثائق والأرشيف أن التحول الرقمي قدم أكثر من 80 % من خدمات المرفق العام الكترونيا عن بعد واقتصاد كميات هامة من الورق. وهذا بعدما كانت مصالح الحالة المدنية للبلديات تستهلك قرابة 80 مليون ورقة سنويا.

وستوصل مسار العصرنة والرقمنة لبلوغ نسبة صفر ورق في جميع معاملاتها الإدارية وخدمات المرفق العام على المدى القريب يضيف ذات المسؤول. كما أصبح الأن 80 بالمائة من خدمات المرفق العام خاصة مصالح الولايات والبلديات والدوائر تقدم الكترونيا عن بعد.